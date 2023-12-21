Агент Кузьменко высказался о положении игрока в «Ванкувере»

Агент российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко Дэн Мильштейн прокомментировал ситуацию вокруг его подопечного в канадском клубе. «Нет абсолютно никакого недопонимания между тренерским штабом, менеджментом и нашим лагерем. Мы общаемся ежедневно… У нас есть план, и всё будет хорошо. Андрей очень счастлив в Ванкувере. С небольшими коррективами впереди у него много побед и голов!» — приводит слова Мильштейна журналист Джошуа Гриффит в социальных сетях. Кузьменко в этом сезоне НХЛ провел 29 матчей, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач, в результате чего в общей сложности набрал 17 очков.