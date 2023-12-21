Нападающий Илья Ковальчук принял участие в ледовой тренировке «Спартака». 40-летний форвард подписал контракт с красно-белыми в начале декабря. Дебют опытного нападающего за «Спартак» ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».