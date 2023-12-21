Суд отменил оправдательный приговор предпринимателю по делу об убийстве хоккеиста

Напомним, 24 апреля 2022 года стало известно, что после конфликта в кафе Дидур получил ножевые ранения груди. Хоккеист скончался ещё до того, как на место преступления приехали медики. Последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва», последний сезон за которую он провёл в чемпионате-2017/2018. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков.