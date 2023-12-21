Два клуба КХЛ заинтересованы в экс‑защитнике «Чикаго» Лалонде — СМИ
Бывший защитник «Чикаго» Шон Лалонд, выступающий за словацкий «Слован», может в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, на спортсмена претендуют два клуба.
В нынешнем сезоне канадец принял участие в 14 матчах за «Слован» в рамках чемпионата Словакии, в которых отдал 10 голевых передач. Ранее Лалонд выступал за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо».