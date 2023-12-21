Два клуба КХЛ заинтересованы в экс‑защитнике «Чикаго»

Бывший защитник «Чикаго» Шон Лалонд, выступающий за словацкий «Слован», может в ближайшее время подписать контракт с одним из клубов Фонбет Чемпионата КХЛ, сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, на спортсмена претендуют два клуба.