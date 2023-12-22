«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Куньлунем» в гостях

В Мытищах закончился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

«Трактор» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Куньлунем» в гостях
© HCTRAKTOR.ORG

На девятой минуте первого периода Кайл Вуд с передач Колина Кэмпбелла и Паркера Фу открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Люк Локхарт с передачи Тайлера Вона удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Максим Шабанов с передачи Данила Юртайкина размочил счёт в игре.

На восьмой минуте второго отрезка игры Семён Дер-Аргучинцев с передач Виталия Кравцова и Антона Бурдасова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Антон Бурдасов с передач Альберта Яруллина и Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Данил Юртайкин забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. В конце встречи Антон Бурдасов установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккей
Аркадий Чернышев
Никита Сошников
Седрик Пакетт
Александр Сафонов
Антон Бурдасов
Сергей Калинин
Никита Гусев
Альберт Яруллин
ХК Трактор
Фонбет
Динамо
Банк ВТБ
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости