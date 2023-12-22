Омский «Авангард» обыграл «Сочи», забросив восемь шайб
После предыдущего проигрыша всухую «Ак Барсу» «Авангард» смог одержать победу над следующим соперником. В четверг, 21 декабря, на домашней «Арене» омичи встретились с «Сочи».
Матч закончился с разгромным счетом 8:3. У «ястребов» дубли оформили Рид Буше и Райан Спунер, по шайбе забросили Иван Игумнов, Валентин Пьянов, Александр Филатьев и Сергей Бойков.
«Авангард» набрал 57 очков и занимает первое место в Восточной конференции.
Следующий матч «Авангард» проведет 24 декабря в Омске против «Металлурга».