СКА разгромил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА обыграл с разгромным счетом ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

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Самым результативным игроком матча стал нападающий петербургского клуба Марат Хайруллин, на счету которого одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи. Три очка за результативность смогл набрать форвард СКА Василий Глотов (0+2). В составе московского клуба самым результативным стал нападающий Константин Окулов, закончивший игру с 2 (0+2) очками.

СКА одержал вторую разгромную победу подряд в чемпионате. Во вторник команда под руководством главного тренера Романад Ротенберга разгромила «Сочи» (7:2). В последних 16 матчах в КХЛ СКА одержал 15 побед и потерпел одно поражение – 5 декабря в матче с «Автомобилистом» (2:3 Б).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. 19 декабря команда главного тренера Сергея Федотова уступила «Динамо» (1:4).