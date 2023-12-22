«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ, Овечкин прервал 14-матчевую серию без голов, видео, 900 голов в НХЛ

Положил «Коламбусу» в овертайме из «офиса», как в старые добрые времена.

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Спустя сутки после домашней победы над «Айлендерс», добытой в овертайме, «Вашингтон» уже играл в штате Огайо с местным «Коламбусом». «Блю Джекетс» ныне – одна из самых русских команд в НХЛ, её тащит Кирилл Марченко, недавно прибивший «Баффало» хет-триком, раззабивался Егор Чинахов, а пресс-служба клуба уже делает картинки на русском языке.

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У «Вашингтона» традиционно тоже чёткий российский след, к тому же в обойме основной команды сейчас находится Иван Мирошниченко. Однако в этой игре наши соотечественники на протяжении двух с небольшим периодов не особо напоминали о себе. Хотя Энтони Манта открыл счёт в концовке стартового отрезка после броска/передачи Овечкина.

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Отыгрались «мундиры» только на 36-й минуте, когда Бемстрём нанёс бросок в позиционной атаке, вратарь «Вашингтона» Линдгрен ничего не видел из-за мощного трафика, а шайба ещё и попала в находившегося на пятачке форварда «Коламбуса» Коула Силлинджера.

Впрочем, прошло чуть больше двух минут, как «Кэпиталз» вновь лидировали в счёте. Манта оформил дубль после классной передачи проводящего великолепный сезон белоруса Алексея Протаса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева нашли, что ответить и на это, правда лишь на 53-й минуте. Как раз включился «русский фактор» «Коламбуса», и Воронков с Чинаховым организовали гол. Дмитрий из борьбы и в падении после толчка в спину со стороны Эдмундсона нашёл Егора пасом, а тот фирменным кистевым прошил Линдгрена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чинахов забил уже девятый гол в нынешнем сезоне и шестой в последних шести матчах. После восстановления от травмы Егор в полном порядке, и, конечно, утихли разговоры о его возможной аренде в КХЛ. Сегодня его гол позволил «Коламбусу» отыграться и увести матч в овертайм.

Ну а в дополнительное время настало время того, от кого голов ждали как никогда долго. Да, Овечкина прорвало! Помогло большинство (штраф получил вратарь Мерзликин), и на последней минуте овертайма Ови, получив шайбу от Строума в левом круге вбрасывания, с кистей точно бросил в ближний угол. Мерзликин оказался бессилен, а лучший снайпер современности принялся радоваться, как ребёнок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И эмоции Александра понятны. Он не забивал четырнадцать матчей подряд, чего и близко с ним не случалось за всю долгую карьеру. Разговоры о «конце Овечкина» явно давили на него, как бы он ни старался абстрагироваться, и вот сегодня он не только забил, но и принёс своим броском «Вашингтону» важную победу.

Это всего шестой гол Овечкина в нынешнем сезоне, зато уже 828-й в карьере – до повторения рекорда Гретцки остаётся 66 заброшенных шайб. Интересно, что этот гол позволил Александру добиться ещё нескольких глобальных достижений. Так, Ови вышел на чистое второе место в НХЛ по количеству победных голов, если учитывать матчи регулярки и плей-офф. Это был 135-й такой гол россиянина, он оторвался от Бретта Халла, а впереди только Яромир Ягр (151).

Ещё Овечкин сегодня оформил 900-й гол в карьере, опять же, если учитывать регулярку и плей-офф. Красивая цифра, до которой, помимо россиянина, добирался, конечно же, только Гретцки.