Овечкин забросил 900-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил победный гол в овертайме и присоединился к Уэйну Гретцки, став вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном чемпионате и плей-офф вместе взятых). На счету канадца 1016 заброшенных шайб.

Заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.