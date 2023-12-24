Овечкин поднялся на 46 место по сыгранным матчам в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин переместился с 49 на 46 место по сыгранным матчам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против "Тампы" россиянин вышел на лед в 1378 раз. По этому показателю он догнал Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика. Лидером по этому показателю является Патрик Марло (1779).

Встреча между "Ващингтоном" и "Тампой" завершилась со счетом 1:2 (Б). За "Тампу" в основное время забил Люк Гленденинг. В составе "Вашингтона" шайбу забросил Энтони Манта. Решающий буллит в составе "Тампы" забил Виктор Хедман. Овечкин также исполнил буллит, но не смог переиграть Игоря Шестеркина. На счету Овечкина сейчас 828 шайб за все время выступления в НХЛ.