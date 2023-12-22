В «Авангарде» раскрыли подробности состоявшегося заседания совета директоров

«Стратегия закладывает принципы долгосрочного развития главной команды, в документе чётко сформулированы подходы к комплектованию, включая взаимодействие со всей клубной вертикалью. Пристальное внимание уделено Академии, план развития которой представил директор Кирилл Алексеев. Акцент сделан на улучшении процесса обучения и стабильном пополнении главной команды собственными воспитанниками.



Предусмотрен ряд инициатив для увеличения базы болельщиков клуба, создания дополнительного контента и сервисов, а также дальнейшей реализации потенциала арены – как в дни матчей, так и за счет нехоккейных мероприятий. Приняты целевые параметры по росту коммерческих доходов и маркетинговых показателей. Будет внедрена программа укрепления HR-бренда и создания лучших условий для привлечения в клуб самых высококвалифицированных кадров.



На заседании Совета были подведены финансовые итоги года и статус выполнения бизнес-плана. Кроме того, генеральный менеджер Антон Курьянов представил программу развития тренеров хоккейных команд клуба, включая ВХЛ и МХЛ», — сообщила пресс-служба «Авангарда».