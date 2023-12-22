«Надо было годик в первой лиге поиграть». Кожевников об игре Федотова после 6 голов от СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре российского голкипера Ивана Федотова за московский ЦСКА, который накануне пропустил шесть шайб в матче со СКА (2:6).

© Чемпионат.com

«Игра Ивана Федотова? Он не является вратарём ЦСКА, которым был. Он потерял многое. Ему надо было годик поиграть в первой лиге. Проверить себя где-нибудь. А так — его поставили… Он правда не является такой опорой, которой был год назад в ЦСКА.

Почему москвичи тогда добавляют Александра Шарыченкова в список отказов? Ну, это не ко мне вопросы, это вопрос к Фёдорову, тренерскому составу. У ЦСКА же есть тренер вратарей, ему надо вопросы задавать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.