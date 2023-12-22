«Металлург» в овертайме победил «Амур»

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Шмаков Максим

Встреча завершилась со счетом 4:3. В основное время в составе хозяев льда дубль оформил Люк Джонсон, еще один гол на счету Романа Канцерова, у дальневосточной команды отличились Станислав Бочаров, Евгений Грачев и Ефим Гуркин. Победу «Металлургу» в овертайме принес Робин Пресс.

«Магнитка» прервала серию из четырех поражений, набрала 57 очков и возглавила таблицу Восточной конференции, «Амур» (42 очка) идет девятым.

В другом матче дня владивостокский «Адмирал» на выезде по буллитам обыграл уфимский «Салават Юлаев» — 2:1. Автором победной шайбы в серии послематчевых бросков стал Даниил Гутик.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Джонсон, 2:22, 25:59. Канцеров, 36:26. Пресс, 64:45. — Бочаров, 24:17. Грачев, 47:01. Гуркин, 59:14.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шаров, 16:39 (бол.). — Бучельников, 25:45.