Гутик принес победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов

В Уфе закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

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На 17-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Александра Хмелевски и Николя Мелоша открыл счёт в матче.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Бучельников с передач Никиты Аноховского и Юрия Паутова восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.