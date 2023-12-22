Гутик принес победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов

Гутик принёс победу «Адмиралу» над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов
В Уфе закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.
На 17-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Александра Хмелевски и Николя Мелоша открыл счёт в матче.
На шестой минуте второго периода Дмитрий Бучельников с передач Никиты Аноховского и Юрия Паутова восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.
В следующей встрече регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Салават Юлаев» сыграет в Москве с ЦСКА. «Адмирал» следующую встречу проведёт в Череповце с местной «Северсталью».