Московский "Спартак" обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники".

В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24), Николай Голдобин (47) и Павел Порядин (60). У гостей отличились Андрей Стась (13) и Сэм Энес (45). Впервые с 23 ноября ворота "Спартака"защищал словак Патрик Рибар. Голкипер не выходил на лед из-за травмы.

Голдобин набрал 55-е очко и повторил клубный рекорд "Спартака" в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. Ранее по 55 очков набирали нападающие Бранко Радивоевич (2009/2010) и Александр Хохлачев (2022/23). Михаил Мальцев отметился первым набранным очком в составе "Спартака".Форвард в декабре перешел в столичную команду на правах аренды из системы клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес".

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. Второе место занимает московское "Динамо", на счету которого 60 очков в 42 играх. Красно-белые идут первыми благодаря большему количеству побед в основное время. Минское "Динамо" занимает восьмое место на Западе с 40 очками в 40 играх.