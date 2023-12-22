Савиков играл деревянной клюшкой, девушка болела с матрёшкой. Фото победы «Спартака»

22 декабря в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» . Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Алексея Жамнова .

В этом матче, как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Голдобин набрал 55-е (27+28) очко в сезоне и повторил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один регулярный чемпионат. По 55 баллов набирали Бранко Радивоевич (сезон-2009/2010) и Александр Хохлачёв (сезон-2022/2023).