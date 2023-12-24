Илья Ковальчук дебютирует за «Спартак» в матче с «Куньлунем»
Сегодня, 24 декабря, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Матч начнётся в 14:00 мск.
В состав «Спартака» на матч попал нападающий Илья Ковальчук. Это будет дебютная игра 40-летнего форварда за красно-белых. Ковальчук является воспитанником «Спартака». Он сыграет во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.
Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз он играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».
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