Ковальчук дебютирует за «Спартак» в матче с «Куньлунем»

Сегодня, 24 декабря, в Москве состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Куньлунем». Матч начнётся в 14:00 мск.

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В состав «Спартака» на матч попал нападающий Илья Ковальчук. Это будет дебютная игра 40-летнего форварда за красно-белых. Ковальчук является воспитанником «Спартака». Он сыграет во втором звене «Спартака» с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым.