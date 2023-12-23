Легендарный хоккеист «Нью-Джерси» высказался об игре Овечкина в нынешнем сезоне

«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, но у него всё ещё есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам.

Александр теряет в скорости, и ему придётся корректировать свою игру, поэтому вся команда должна измениться. Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — приводит слова Элиаша Hokej.cz.