"Торпедо" одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме одержали победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© © Хоккейный клуб «Динамо»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В составе «бело голубых» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Павел Кудрявцев и Даниил Пыленков. У хозяев отличились Никита Сетдиков и Андрей Белозеров.

«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей и с 62 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Нефтехимик» (39) идет 10 м.

Команда Алексея Кудашова в следующем матче 25 декабря примет петербургский СКА, «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с хабаровским «Амуром».

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)