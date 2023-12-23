ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ, уступив в овертайме «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Рушан Рафиков и Максим Шалунов. У проигравших отличился Михаил Григоренко.

Армейцы продлили серию поражений до трех матчей, команда Сергея Федорова с 47 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Локомотив» (57 очков) идет третьим. В следующем матче ЦСКА примет уфимский «Салават Юлаев» 25 декабря, ярославский клуб днем позднее сыграет на выезде с «Куньлунь Ред Стар».

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)