ФСБ: журналист Сафронов передавал Чехии спутниковые данные ГРУ

Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан обвинил бывшего советника главы "Роскосмоса" и журналиста "Коммерсантъ" Ивана Сафронова в передаче гражданину Чехии Мартину Ларышу данных о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ. Его слова приводит ТАСС. "Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь ГРУ Генерального штаба", - сообщил Чабан. Ивана Сафронова задержали в 2022 году и 7 декабря 2022 года приговорили к 22 годам заключения по статье "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам измены. До этого Чабан заявил, что Сафронов передал разведке ФРГ позже рассекреченные данные о наземной операции ВС РФ в Сирии. Сообщается, что "секретные" сведения Сафронов передал "немецкому агенту" за "200 с чем-то долларов". Всего он якобы выполнил семь аналогичных заданий.