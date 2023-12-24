Гол Капризова помог «Миннесоте» одержать волевую победу над «Бостоном»

В ночь с 23 на 24 декабря на льду «Эксел Энерджи Центра» в американском Сент-Поле состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Победа со счётом 3:2 осталась за хозяевами площадки.

«Бостон» открыл счёт на третьей минуте игры, когда Давид Пастрняк реализовал численное преимущество. Во втором периоде «Дикари» переломили ситуацию — на шестой минуте Йоэль Эрикссон также в большинстве забросил ответную шайбу, а на восьмой минуте российский нападающий Кирилл Капризов вывел «Миннесоту» вперёд. На 44-й минуте игры Маркус Фолиньо довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 54-й минуте Морган Гики сократил отставание в счёте.