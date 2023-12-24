Дубль Кузьменко и пас Михеева помогли «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Сан-Хосе». Победу в результативном матче одержали «Кэнакс» со счётом 7:4.

Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Примечательно, что до сегодняшнего матча россиянин неделю провёл в запасе «Ванкувера» и на лёд не выходил. В эпизоде с первой шайбой Кузьменко ассистировал Илья Михеев.