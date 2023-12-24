Тренер «Миннесоты» заявил, что после назначения не заметил изменений в игре Капризова

Главный тренер клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс заявил, что после назначения не зафиксировал изменений в игре российского нападающего команды Кирилла Капризова. «Миннесота» в субботу дома обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 3:2, Капризов отметился заброшенной шайбой. Для 26 летнего россиянина это третья подряд игра с голами, до этого Капризов не мог поразить ворота соперников на протяжении шести матчей. Хайнс возглавил «Миннесоту» в конце ноября, сменив в должности Дина Эвасона. — С тех пор, как я здесь, я не заметил изменений в его игре. Могу сказать, что Капризов получает вознаграждение за усилия. Когда ты топовый хоккеист, играешь правильно, придерживаешься стиля игры, который есть у него, стоит вопрос лишь о том, когда это трансформируется в очки, — сказал Хайнс в интервью, опубликованном пресс службой клуба. В нынешнем сезоне Капризов набрал 31 очко (12 голов и 19 результативных передач) в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.