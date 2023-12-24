Ковальчук повторил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб в пустые ворота

Сегодня, 24 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором столичный «Спартак» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 5:2. Шайба Ильи Ковальчука в пустые ворота стала 14-й. Таким образом, хоккеист повторил рекорд по подобным голам в КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Лидеры КХЛ по голам в пустые ворота Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах. Александр Радулов – 14 в 607. Сергей Плотников – 13 в 860. Вадим Шипачёв – 13 в 960. Егор Аверин – 12 в 807.