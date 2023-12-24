Зайцев: появление Ковальчука в "Спартаке" придало дополнительные эмоции хоккеистам

"Каждый скажет о том, что его появление - это были дополнительные эмоции для команды. И по нему было видно, что он рад вернуться играть. Сегодня он больше уделял внимания себе в плане того, чтобы войти в игровой ритм. И он подбадривал на лавке, и ребята все старались его подбодрить. Давали эмоции друг другу, и только так команда играет", - сказал Зайцев.