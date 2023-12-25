В Челябинске начали работу 13 лыжных трасс

«В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона «Инга», на Первом озере и на Смолине. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сказал Авдеев на аппаратном совещании 25 декабря.