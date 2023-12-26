Сборная Канады обыграла финнов на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Канады со счетом 5:2 победила команду Финляндии в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в шведском Гётеборге.

В составе победителей шайбы забросили Нэйт Дэниэлсон (17-я минута), Оуэн Аллард (24), Маклин Селебрини (47), Мэттью Пуатра (58), Маверик Ламурё (60). У финнов отличились Алексантери Каскимяки (36), Йере Лассила (59).

Сборные Канады и Финляндии выступают в группе A вместе с командами Германии, Латвии и Швеции. В группе B играют команды Словакии, Швейцарии, США, Норвегии и Чехии. Матч между словаками и чехами завершился победой словацкой сборной со счетом 6:2. Позднее во вторник сборными США встретится с норвежцами, команда Швеции - с представителями Латвии.

В следующем матче сборная Канады сыграет с командой Латвии 27 декабря, финны в этот же день встретятся с немцами. Сборная Канады является действующим чемпионом мира, а также является рекордсменом по числу побед на турнирах - 20.