«Салават» вырвал победу у ЦСКА в драматичном матче, сравняв счёт за 39 секунд до конца

Счёт в матче был открыт нападающим «Салавата» Сергеем Шмелёвым на старте первого периода. Уже спустя несколько минут Виталий Абрамов восстановил равенство. На этот гол уфимцы ответили заброшенной шайбой защитника Павла Коледова в начале третьей двадцатиминутки. Через две минуты игроки ЦСКА вновь вышли вперёд после гола Константина Окулова. Лишь за 39 секунд до конца «Салават» сумел спасти эту игру, переведя её в овертайм благодаря голу Джоша Ливо.