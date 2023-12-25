Лидеры ХК «Амур» пропустят матч с «Нефтехимиком»

Сегодня, 25 декабря, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Матч начнётся в 12:00 мск.

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Примечательно, что в состав «Амура» не попали два лидера хабаровской команды — защитник Кэмерон Ли и нападающий Алекс Бродхёрст. Как сообщает пресс-служба хабаровчан, форвард Бродхёрст пропускает матч из-за ОРВИ, а защитник Ли по решению тренерского штаба «Амура».