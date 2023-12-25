Линейный арбитр, замеченный пьяным в матче детского Первенства ЦФО, отстранен от судейства
Линейный судья матча «Деко Минералс» — «Рязань ВДВ» на Первенство Центрального федерального округа (ЦФО) среди мальчиков до 13 лет отстранен на время служебной проверки, сообщили «Матч ТВ» в филиале Федерации хоккея России (ФХР) в Воскресенске.
В субботу линейный арбитр матча на Первенство ЦФО среди мальчиков до 13 лет «Деко Минералс» — «Рязань ВДВ» вышел на лед в состоянии алкогольного опьянения и с трудом держался на ногах.
— В настоящее время проводится служебная проверка действий линейного судьи матча «Деко Минералс» (г. Бобров) — «Рязань ВДВ» (г. Рязань) Первенства Центрального федерального округа среди мальчиков до 13 лет Горбачева В.В.
На время проведения проверки Горбачев В.В. отстранен от судейства матчей Первенства Центрального федерального округа. Результаты служебной проверки будут предоставлены в Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России, — сообщили в филиале ФХР в г. Воскресенске.
Линейный арбитр, замеченный пьяным в матче детского Первенства ЦФО, отстранен от судейства
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