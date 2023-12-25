Линейный арбитр, замеченный пьяным в матче детского Первенства ЦФО, отстранен от судейства

— В настоящее время проводится служебная проверка действий линейного судьи матча «Деко Минералс» (г. Бобров) — «Рязань ВДВ» (г. Рязань) Первенства Центрального федерального округа среди мальчиков до 13 лет Горбачева В.В.



На время проведения проверки Горбачев В.В. отстранен от судейства матчей Первенства Центрального федерального округа. Результаты служебной проверки будут предоставлены в Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России, — сообщили в филиале ФХР в г. Воскресенске.