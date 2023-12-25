КХЛ определила лучших игроков 15-й недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала лучших игроков 15-й недели сезона-2023/2024.

© Чемпионат.com

Лучшим защитником признан Михал Чайковски из «Спартака», который забросил две шайбы и отметился одной голевой передачей в трёх матчах на прошедшей неделе. Словацкий защитник не провёл ни одной из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим голкипером недели признан Дмитрий Шугаев из череповецкой «Северстали», который одержал две победы в трёх матчах с процентом отражённых бросков 94,44%.

Лучшим форвардом недели стал Марат Хайруллин из петербургского СКА. Форвард отметился тремя шайбами и шестью результативными передачами в трёх матчах при общем показателе полезности «+6».