На Украине объяснили, почему в НХЛ не устраивают антироссийские акции

Украинский тренер Христич заявил, что НХЛ не допустит акций против россиян
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич считает, что Национальная хоккейная лиги (НХЛ) не допустит проведение никаких политических акций. Его слова передает sport.nv.ua.
«НХЛ — это большая машина, которая сама за себя. Им следует и должно защищаться от политики. Я не знаю, как они эти протесты могут создавать и где. На улице просто, перед кем? Нет!» — сказал Христич.
НХЛ проявляет нейтралитет к позиции по российско-украинскому вопросу. В лиге продолжают выступать российские хоккеисты.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал россиянин Иван Барбашев, который выступал за «Вегас».
В текущем сезоне в списке лучших бомбардиров лидирует российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На счету форварда 23 заброшенные шайбы и 34 результативные передачи. Вторым идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (18+36). Тройку лидеров по системе гол + пас замыкает Ти Джей Миллер из «Ванкувера» (15+32). В десятке самых результативных игроков НХЛ есть еще один россиянин — Артемий Панарин. Он занимает седьмое место (18+25).