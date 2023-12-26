Защитник «Северстали» перешел в «Адмирал» в результате обмена

«Адмирал» и «Северсталь» произвели обмен, в результате которого во Владивосток переезжает защитник Никита Макеев, череповецкий клуб получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Контракт с Макеевым носит двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Никита Макеев – воспитанник ЦСКА. В сентябре 2019 года перешёл в «Северсталь», где выступал на протяжении пяти сезонов. Бóльшую часть нынешнего чемпионата провёл в стане клуба-партнера «Северстали» — «Бурана» из ВХЛ. Сыграл 26 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков.