Вратарь Загидулин расторг контракт с «Металлургом» и подписал с «Нефтехимиком»

Голкипер Артём Загидулин расторг контракт с «Металлургом» и подписал с «Нефтехимиком». Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение вратаря с нижнекамским клубом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

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В текущем сезоне Загидулин провёл 22 матча за «Металлург», в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,2% и коэффициентом надёжности 2.29. Всего в КХЛ на счету 28-летнего вратаря 70 матчей с процентом отражённых бросков 91,6%.