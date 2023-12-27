ЦСКА — СКА: в воротах хозяев сыграет голкипер, не потерпевший ни одного поражения в КХЛ

Сегодня, 27 декабря, в Москве состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА в армейском дерби примет СКА . Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны составы команд на матч армейского дерби. Примечательно, что в воротах ЦСКа матч начнёт голкипер Дмитрий Гамзин, который к этому моменту не проиграл ни одного матча в КХЛ. Вратарь одержал семь побед в семи матчах, которые он начинал в качестве стартового вратаря московских армейцев.