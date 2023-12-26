Уэйн Гретцки вспомнил, как пил пиво с советскими хоккеистами в 1987 году.

© Sports.ru

– Я встретил Ларионова в 84-м в Калгари и пригласил его поужинать. Так что я знал, что он говорит по-английски. В 87-м во время выставочных матчей он сказал мне: «Уэйн, мы можем пойти поужинать?» Я ответил: «Слушай, приводи кого хочешь. Мои родители живут в 20 минутах отсюда. Давай поедем ко мне домой». Он говорит: «Хорошо».

Большая пятерка – Касатонов, Ларионов, Крутов, Макаров, Фетисов. Но и Тихонов должен прийти. И два парня из КГБ. Я сказал: «Без проблем».

Итак, я прихожу к себе домой. Моя мама приготовила барбекю на заднем дворе, стейки, кукурузу и печеный картофель. Мой подвал был этажом ниже, и у меня был старый друг Чарли Генри. И я сказал: «Чарли, ты стоишь наверху лестницы, не пускай КГБ вниз».

Я привел ребят туда [в подвал], и у меня там было пиво для них. Они все выпили по пиву. Они были так рады, взволнованы и так благодарны.

– Потому что все было таким строгим. Иначе им не позволили бы выпить?

– Им нельзя было пить пиво. Итак, они спустились ко мне в подвал, выпили пива – мы все выпили по одному пиву – и я показал им все свои трофеи, памятные вещи и все остальное. Все они довольно неплохо говорили по-английски.

Касатонов говорил не очень хорошо, Макаров говорил не очень хорошо, но Фетисов и Ларионов говорили. Они говорили за них всех.