Нападающий «Динамо» рассказал о провокациях со стороны СКА в матче КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев сказал «Матч ТВ», что хоккеисты петербургского СКА провоцировали ведущих игроков «бело голубых» по ходу встречи.

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В понедельник «Динамо» на своем льду проиграло СКА со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Кудрявцев отметился голевой передачей.

— Первыми пропустили и побежали отыгрываться, а вместо этого надо было терпеливо ждать своего шанса и реализовывать его. Все моменты этой игры ключевые: если тебе достаётся шанс, нужно его реализовывать, а не ждать чего то ещё.

— В этом матче было много стычек, казалось, назревала драка. Как удалось совладать с эмоциями?

— Кто то нас специально провоцирует, хочет вывести из игры ключевых хоккеистов. Но раз мы не повелись на провокации соперника, значит они всё делали на грани.

— В «Динамо» играют несколько хоккеистов, для которых СКА — особый раздражитель. Можно сказать, что игры с петербургской командой самые принципиальные в регулярном чемпионате для всего «Динамо»?