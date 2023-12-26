Нападающий «Динамо» рассказал о провокациях со стороны СКА в матче КХЛ

Нападающий «Динамо» Кудрявцев рассказал о провокациях со стороны хоккеистов СКА в матче КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Павел Кудрявцев сказал «Матч ТВ», что хоккеисты петербургского СКА провоцировали ведущих игроков «бело голубых» по ходу встречи.
В понедельник «Динамо» на своем льду проиграло СКА со счетом 2:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Кудрявцев отметился голевой передачей.
— Первыми пропустили и побежали отыгрываться, а вместо этого надо было терпеливо ждать своего шанса и реализовывать его. Все моменты этой игры ключевые: если тебе достаётся шанс, нужно его реализовывать, а не ждать чего то ещё.
— В этом матче было много стычек, казалось, назревала драка. Как удалось совладать с эмоциями?
— Кто то нас специально провоцирует, хочет вывести из игры ключевых хоккеистов. Но раз мы не повелись на провокации соперника, значит они всё делали на грани.
— В «Динамо» играют несколько хоккеистов, для которых СКА — особый раздражитель. Можно сказать, что игры с петербургской командой самые принципиальные в регулярном чемпионате для всего «Динамо»?
— С некоторыми командами мы больше игр проводим, СКА — одна из таких команд. Ещё «Торпедо» могу назвать. Но для нас все соперники принципиальные, — заявил «Матч ТВ» Кудрявцев.