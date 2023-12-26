37-летний хоккеист Андрей Степанов завершил игровую карьеру

«Пришло время, спокойно и без эмоций сказать — я завершил свою игровую карьеру. Большое спасибо всем за поддержку все годы моей карьеры! Отдельное спасибо всей моей семье, которые были со мной всегда, и в разные времена. Своей супруге, которая прошла со мной всё — от а до я! Без её веры в меня и искренней любви и поддержки ничего бы и не было. И конечно всем тренерам, персоналу, докторам, болельщикам, которые были в моей хоккейной жизни», — написал Степанов.