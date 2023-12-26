«Лада» на своем льду уверенно обыграла «Металлург»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Металлургом». Уверенную победу в матче одержали тольяттинцы со счётом 5:1.

Дублем в матче отметился нападающий «Лады» Иван Романов. Ещё по голу в составе хозяев забили Сергей Шумаков, Никита Михайлов и Трой Джозефс. Единственную шайбу в составе сталеваров забрсоил нападающий Никита Михайлис. После трёх пропущенных шайб в первом периоде был заменён вратарь «Металлурга» Илья Набоков, уступивший место Александру Судницыну.