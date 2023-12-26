«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Сибирь» в принципиальном дерби

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в принципиальном противостоянии одержали омские хоккеисты со счетом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче на восьмой минуте в большинстве открыл форвард «Сибири» Сергей Дубакин, которому ассистировали Егор Аланов и Иван Климович. «Авангарду» удалось отыграться через несколько минут благодаря голу Райана Спунера с передачи Рида Буше. В концовке второго периоде команды обменялись заброшенными шайбами. За «Сибирь» отличился Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова, «Авангард» быстро ответил голом Никиты Холодилина с паса Дамира Шарипзянова. Победу «Авангарду» в овертайме принёс точный бросок Рида Буше.