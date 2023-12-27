«Ак Барс» подписал контракт с воспитанником клуба защитником Артемием Князевым

В этом сезоне 22-летний защитник провёл 20 матчей за «Манитобу Муз» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и показателе полезности «-12».

Артемий отправился за океан после завершения сезона-2017/2018. Сначала он выступал в юниорской лиге Квебека, а в двух предыдущих сезонах набирал по 28 очков в 60 и 61 матче за фарм «Сан-Хосе Шаркс». В его активе также есть один матч за «акул» в НХЛ. Дебютный матч в НХЛ уроженец Казани провёл в сезоне-2021/2022.