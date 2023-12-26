Ковальчук забил во втором матче КХЛ подряд

Московский «Спартак» уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время матча, который прошел в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1. На шайбу Михаила Орлова гости ответили точным броском Ильи Ковальчука. В серии буллитов победу хозяевам принес Василий Атанасов.

Для новичка красно-белых Ильи Ковальчук это вторая шайба в двух матчах КХЛ. 24 декабря 40-летний форвард отличился в игре с китайским «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».