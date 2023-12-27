Нападающий Марушев вернулся в «Ак Барс», Спиридонов подписал контракт с «Сочи»

Форвард Марушев вернулся в «Ак Барс», Спиридонов подписал контракт с «Сочи»
Нападающий челябинского «Трактора» Максим Марушев покинул команду, сообщается на сайте КХЛ.
Как отмечается, «Трактор» расторг арендное соглашение с 24 летним хоккеистом, форвард возвращается в казанский «Ак Барс». В текущем сезоне Марушев отметился одной результативной передачей в 15 матчах.
Покинувший ранее новосибирскую «Сибирь» нападающий Егор Спиридонов перешел в «Сочи», с 22 летним хоккеистом заключен контракт до конца сезона 2023/24.