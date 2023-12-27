«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд

В Хабаровске закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

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На 16-й минуте первого периода Евгений Грачёв с передач Александра Хохлачёва и Ефима Гуркина открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Ян Дрозг с передач Анатолия Никонцева и Кирилла Спиценко удвоил преимущество хабаровского клуба. В середине второго игрового отрезка Дмитрий Соколов с передач Евгения Митякина и Владимира Брюквина размочил счёт во встрече.

На 12-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв с передач Кирилла Капустина и Евгения Грачёва сделал счёт 3:1. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передачи Андрея Белозёрова вновь сократил отставание гостей до минимума. Спустя минуту Кирилл Капустин установил окончательный счёт в игре.