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«Металлург» расторгнет контракт с Загидулиным. Вратарь перейдет в «Нефтехимик»

Артем Загидулин покинет «Металлург».

«Металлург» расторгнет контракт с вратарем Загидулиным
© РИА Новости

Клуб из Магнитогорска расторгнет контракт с 28-летним вратарем, сообщает «Спорт-Экспресс». Новой командой хоккеиста станет «Нефтехимик».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Загидулин провел 22 матча и пропустил 45 голов. Коэффициент надежности составил 2,29.

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