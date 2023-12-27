«Металлург» расторгнет контракт с вратарем Загидулиным

«Металлург» расторгнет контракт с Загидулиным. Вратарь перейдет в «Нефтехимик»
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Дуэт Ушакова – Ангелопол распался после рекомендаций Натальи Линичук, которая не считала его перспективным («Р-Спорт»)
Железняков о мастер-классах в Донецке и Луганске: «В соцсетях писали комментарии: «Куда ты собрался? Донбасс — это Украина». Куча угроз поступало»
Тренер «Зенита» Оливейра об опоздании Вендела на сборы: «Ему было сложно извиняться перед командой, он очень стеснительный. Перед отпуском ребята много шутили, какой штраф он заплатит в этот раз»