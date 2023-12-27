50-летний голкипер Хабибулин подписал контракт с "Торпедо"

Клуб континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" подписал контракт с 50-летним голкипером Николаем Хабибулиным. Об этом сообщает пресс-служба команды. "Прежде всего, мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами", - заявил генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов. С 2022 года Хабибулин занимает должность тренера вратарей "Торпедо". Голкипер выступал за московский ЦСКА, казанский "Ак Барс", клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс", "Эдмонтон Ойлерс", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Чикаго Блэкхоукс". Вместе с национальной командой Хабибулин становился победителем Олимпиады 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года. В турнирной таблице Западной конференции "Торпедо" занимает пятое место, набрав 57 очков. Лидирует в таблице московский "Спартак", имея в активе 63 балла.