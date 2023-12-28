Шайба и пас Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Вашингтон" Овечкина в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе победителей голами отметились К'Андре Миллер (дважды), Артемий Панарин, Брэйден Шнайдер и Алекси Лафреньер. Также на счету Панарина результативная передача. Он был признан второй звездой матча. У "Вашингтона" единственную шайбу забросил Энтони Манта. Капитан "столичных" Александр Овечкин нанес три броска в створ ворот и очков не набрал. В текущем сезоне форвард вышел на лед в 32 матчах и набрал всего 20 результативных баллов — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач. Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.