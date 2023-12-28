Малкин стал вторым лучшим российским снайпером в истории НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил 484-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и поднялся на чистое второе место по голам среди всех россиян.

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В ночь на 28 декабря по московскому времени «Питтсбург» в гостях разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:0. Малкин отметился дублем. Вторая шайба в матче стала для него 13-й в текущем сезоне и 484-й в карьере.

Таким образом, нападающий «Пингвинз» обогнал Сергея Федорова (483 гола в 1248 матчах) и занял чистое второе место среди лучших российских снайперов за всю историю НХЛ. Лидирует по этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (828 голов).