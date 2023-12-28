Кучеров забросил 300-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил 300-ю в карьере шайбу в НХЛ.

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ дома принимала "Флориду". "Молнии" потерпели поражение со счетом 2:3. У победителей дубль на счету Сэма Райнхарта, еще один раз отличился Аарон Экблад.

У проигравших отличились россиянин Никита Кучеров и Майки Эйссимонт. Для российского нападающего "Тампы-Бэй" эта шайба стала 300-й в карьере. Кучеров стал 11-м россиянином, которому покорилась эта отметка. Следующая цель форварда - Павел Дацюк, на счету которого 314 шайб.